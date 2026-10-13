Las juveniles argentinas se preparan para hacer historia. Por primera vez, la categoría disputará el Mundial Sub 17 femenino y este martes la delegación completa emprendió viaje hacia Marruecos, sede de la competencia que se desarrollará del 17 de octubre al 7 de noviembre.

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El equipo nacional integrará el Grupo A y tendrá un exigente debut frente a Alemania el sábado 17 de octubre. Luego, el martes 20, se medirá con Nueva Zelanda y cerrará la fase de grupos el viernes 23 ante Marruecos. Los tres encuentros se disputarán en el Complejo Mohammed VI.

El certamen tendrá como escenario principal a Rabat, capital marroquí. Los partidos de la fase de grupos, los octavos de final y los cuartos de final se jugarán en el Complejo de Fútbol Femenino, mientras que las semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la final tendrán lugar en el Estadio Príncipe Moulay El Hassan.

Así quedaron conformados los grupos del Mundial Sub 17 femenino:

Grupo A: Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina.

Marruecos, Nueva Zelanda, Alemania y Argentina. Grupo B: RPD de Corea, Puerto Rico, Polonia y Nigeria.

RPD de Corea, Puerto Rico, Polonia y Nigeria. Grupo C: Canadá, Brasil, Noruega y Ghana.

Canadá, Brasil, Noruega y Ghana. Grupo D: Japón, Zambia, Francia y Venezuela.

Japón, Zambia, Francia y Venezuela. Grupo E: Estados Unidos, Samoa, Kenia y República Popular China.

Estados Unidos, Samoa, Kenia y República Popular China. Grupo F: España, México, Australia y Chile.

Con la ilusión de representar al país y dejar su huella en la competencia, Argentina afrontará una participación histórica en el máximo escenario mundial de la categoría.

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