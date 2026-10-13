River Plate y Estudiantes de La Plata confirmaron que los dirigentes de ambos clubes mantuvieron una primera reunión para establecer una mesa "permanente" de trabajo para "el desarrollo y la mejora del fútbol argentino".

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El objetivo de dicho encuentro es comenzar a realizar "una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino".

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Además, ambas instituciones compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los “principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional” y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo.

Por otro lado, señalaron que ambos clubes “comparten la convicción” de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, “tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento” y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro.

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