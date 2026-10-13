La Selección Argentina femenina continúa con su preparación de cara a la próxima Copa del Mundo y tendrá este martes una nueva prueba ante Brasil, en el marco de una doble fecha de amistosos en condición de visitante.

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Luego del primer encuentro disputado el sábado en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre, el plantel dirigido por Germán Portanova completó este lunes su última práctica en el Arena Pernambuco, escenario de la revancha que se jugará desde las 20.30. El partido se podrá ver en vivo a través de LPF Play.

El entrenamiento comenzó con una entrada en calor bajo las indicaciones de Diego Mirabella, mientras que las arqueras realizaron trabajos específicos junto a Enrique Yamashita. Luego, el cuerpo técnico organizó una practica de fútbol y la jornada finalizó con ejercicios de pelota parada, con la mirada puesta en el compromiso frente al seleccionado brasileño.

El encuentro tendrá una terna arbitral internacional: la mexicana Erika Monserrat González Nevárez será la árbitra principal, acompañada por María Fernanda Juárez Martínez y Aranza Quero Aguilar como asistentes. La brasileña Andreza Helena Siqueira se desempeñará como cuarta árbitra, mientras que Lizzet Amairany García Olvera estará a cargo del VAR.

Con la clasificación mundialista ya asegurada, Argentina buscará aprovechar estos dos compromisos de exigencia internacional para continuar ajustando detalles y llegar de la mejor manera a la próxima cita mundialista.

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