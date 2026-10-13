Diego Latorre en una entrevista realizada en el medio de comunicación Infobae lanzó fuertes críticas contra la organización del fútbol argentino y apuntó contra los dirigentes por el manejo de las competencias, los horarios y la estructura del campeonato. Además, cuestionó la falta de conexión entre el producto que ofrece el fútbol local y la pasión de los hinchas.

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“El fútbol argentino es muy difícil de entender. Me parece que hay una desorganización brutal, creo que no acompaña la pasión de la gente, que es la gran sostenedora de todo este negocio”, expresó.

En esa línea, el exdelantero también se refirió a las decisiones dirigenciales y a la búsqueda de continuidad en el poder. “Esto de querer perpetuarse en el poder y para eso tener que contentar a 30 dirigentes y a los equipos que van subiendo y demás, me parece que es darle la espalda al sentimiento que tiene la gente por el fútbol argentino”, sostuvo.

Latorre también puso el foco en el valor comercial del torneo local y en las dificultades que tienen los hinchas para seguir la competencia. “No me parece que como producto sea tan redituable el fútbol argentino. Hay gente que no conoce la cara de los jugadores, que no sabe los nombres, que no sabe a qué hora se juegan los partidos”, afirmó.

Por último, consideró que el fútbol argentino desaprovechó una oportunidad para crecer después de los éxitos de la Selección nacional.

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“Tapia a la cabeza, que no supo capitalizar en el fútbol argentino todo lo que entregó y la felicidad que nos dio la Selección Argentina”, concluyó, al remarcar que el país atravesó un momento ideal para fortalecer el campeonato local y recuperar el vínculo con los hinchas

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