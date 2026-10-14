Boca Juniors cayó por 1-0 ante Vasco da Gama en la Bombonera y quedó obligado a buscar la clasificación a la final de la Copa Sudamericana en condición de visitante. Adson convirtió el único gol del encuentro para el conjunto brasileño, que se llevó una ventaja mínima de cara a la revancha.

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¡VASCO GOLPEÓ EN LA BOMBONERA! ADSON GANÓ DE CABEZA Y MARCÓ EL PRIMER GOL DEL CONJUNTO BRASILEÑO ANTE BOCA. 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tw4cClqsGI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

El equipo argentino tuvo varias ocasiones claras para empatar, pero no consiguió ser efectivo. Además, Vasco jugó con diez futbolistas desde los 64 minutos, tras la expulsión del colombiano Carlos Andrés Gómez, aunque Boca no pudo aprovechar la superioridad numérica.

Tras la derrota, Rodolfo Arruabarrena pidió mantener la confianza en el equipo y destacó el liderazgo de Leandro Paredes. “El mensaje para el hincha es que mantenga la ilusión, que crea en el equipo. Las derrotas duelen, pero estamos en un club donde hay que levantarse rápido”, expresó en conferencia de prensa.

Sobre el capitán xeneize, agregó: “La jerarquía de Leandro te da mucho dentro y fuera del campo. Es nuestro líder y capitán, pero no nos podemos basar en un solo jugador”.

La revancha de la semifinal se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21.30, con sede a confirmar. Boca buscará dar vuelta la serie y conseguir el pasaje a la final del certamen continental.

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