La Selección argentina masculina de básquet ya tiene entradas a la venta para sus próximos compromisos por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027. El equipo nacional recibirá a Bahamas y Canadá en el Espacio DAM de Zárate, en una doble jornada clave para avanzar en el camino hacia la Copa del Mundo.

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El primer encuentro será el jueves 26 de noviembre frente a Bahamas, mientras que el segundo partido se disputará el domingo 29 ante Canadá. Los horarios todavía deben ser confirmados por la Federación Internacional de Básquet (FIBA).

La Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) anunció que los tickets ya pueden adquirirse a través de la plataforma Básquet ID, para acompañar al conjunto nacional en dos compromisos importantes de la clasificación mundialista.

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