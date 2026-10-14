Los Seleccionados Mayores de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) se preparan para afrontar una nueva edición de los Campeonatos Argentinos, con presencia marplatense en ambas ramas y objetivos diferentes.

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El seleccionado femenino disputará el Campeonato Argentino A en Córdoba, del 14 al 18 de octubre, e integrará la Zona A junto a las asociaciones de Buenos Aires, Bahiense y Litoral. Su debut será este miércoles, desde las 15.10, frente a Bahía Blanca, en la cancha de agua del Jockey Club.

El jueves, a las 18.30, se medirá con Litoral y cerrará la fase de grupos el viernes, a las 16.50, ante Buenos Aires. Todos los encuentros se jugarán en la misma sede.

El plantel cuenta con jugadoras de distintos clubes de Mar del Plata y la región, entre ellas Lucía Cattafesta y Dolores Segovia, de Banco Provincia; Guadalupe Bonet, Francisca Rossi, Juana Casais Knudsen y Rosario Amore, de IAE Club; y representantes de Sporting, Trinity, IDRA, Universitario y Polideportivo Villa Gesell. También integran la convocatoria jugadoras de instituciones de Buenos Aires.

El cuerpo técnico está encabezado por Germán Temperley como entrenador, acompañado por Mariano Bischof, Juan Chambers y Sandra Rodríguez. Guillermo Laudani se suma como head coach.

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Por su parte, el seleccionado masculino competirá en el Campeonato Argentino Ascenso B, del 15 al 18 de octubre, en San Rafael, Mendoza, con el objetivo de pelear por el ascenso. Los marplatenses compartirán la Zona B con la Asociación Sudoeste de Buenos Aires, la Federación Sanluiseña y la Federación de Río Negro.

El debut será el jueves 15, a las 14, frente a San Luis, en la cancha de San Rafael Tenis Club. El viernes tendrá una doble jornada: a las 10.40 se enfrentará con Río Negro y, desde las 17.20, jugará ante Sudoeste de Buenos Aires.

La convocatoria masculina está integrada principalmente por jugadores de MDQ 06 y Náutico, además de representantes de Libertad y Mitre. Pablo Rasinsky será el entrenador, con Juan Manuel Cabanillas como asistente, Ignacio Ferrari como preparador físico y Franco Luchina como jefe de equipo. Gustavo Ríos se desempeñará como head coach.

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Todos los partidos de ambos seleccionados podrán seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la AAMH-MDP. La asociación también agradeció el acompañamiento del Hospital Privado de la Comunidad y de Puglisi Alimentos de Mar, que apoyan a los equipos durante la competencia.