River Plate visitará este miércoles a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, por el encuentro pendiente de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio buscará sumar su segunda victoria consecutiva para seguir escalando posiciones y acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales.

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La principal novedad en el Millonario será el ingreso de Thiago Almada en lugar de Lautaro Pereyra, quien tuvo una destacada actuación en el triunfo por 1-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto. De esta manera, Ponzio realizaría una sola modificación respecto del equipo que ganó en el Monumental el último sábado.

Además, el entrenador incluyó en la convocatoria al juvenil Santiago Espíndola, quien recibió su primera citación al plantel profesional. También estará disponible Francisco Ortega, recuperado de una contractura en el aductor. Ambos comenzarían el encuentro en el banco de suplentes.

La probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

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Por su parte, Sarmiento llega al encuentro después de vencer por 3-1 a Aldosivi en Mar del Plata y buscará aprovechar la localía para sumar nuevamente.

El árbitro del encuentro será Sebastián Zunino mientras que el partido será transmitido por TNT Sports Premium.

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