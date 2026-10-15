La Selección argentina se enfrentaría a Uruguay en La Bombonera durante la próxima fecha FIFA de noviembre, según informó Doble Amarilla. El encuentro se disputaría entre el 16 y el 17 de noviembre, aunque todavía restaría la confirmación oficial.

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La decisión de cambiar de escenario estaría vinculada a los trabajos de resembrado del Estadio Único de La Plata, que no serían acelerados tras los recitales de BTS. Por ese motivo, la organización habría acordado trasladar el partido a la cancha de Boca.

En cuanto al segundo amistoso de la ventana internacional, hay dos opciones sobre la mesa: disputar una revancha frente a Uruguay en Montevideo o enfrentar a Costa Rica en otra ciudad de Argentina. En este último caso, Rosario y Mendoza aparecen como las posibles sedes.

Por el momento, resta que la Asociación del Fútbol Argentino confirme oficialmente los rivales, las fechas y los escenarios de ambos compromisos.

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