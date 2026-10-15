Josefina Mallo, arquera de Mar del Plata Club, recibió una nueva convocatoria para participar de una Concentración Nacional Sub 16, organizada en el marco del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos de la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

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La actividad se desarrollará del 9 al 12 de noviembre en el Club Popeye de Salta y reunirá a jóvenes jugadoras con potencial para integrar los seleccionados nacionales. Durante las cuatro jornadas habrá entrenamientos en cancha, trabajos físicos en gimnasio, charlas de capacitación y partidos amistosos frente a los seleccionados salteños Sub 16 y Sub 19.

La citación representa un nuevo reconocimiento para la arquera marplatense, que el mes pasado fue distinguida como Mejor Arquera del Campeonato Argentino Sub 16 B, tras ser una de las figuras de Mar del Plata Club en la campaña que terminó con el ascenso del equipo.

Mallo ya había participado de otras convocatorias nacionales y volverá a tener la oportunidad de entrenar junto a jugadoras de distintos puntos del país, sumar experiencia y continuar su desarrollo deportivo.

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