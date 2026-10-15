Alvarado y Kimberley ya conocen a los árbitros que estarán a cargo de sus próximos compromisos en el Torneo Federal A, con dos objetivos diferentes en la competencia.

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Alvarado, el equipo de Pablo Martel recibirá a Cipolletti este domingo 18 de octubre, desde las 15.30, en el estadio José María Minella, por la vuelta de las semifinales por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El árbitro principal será Gustavo Federico Benites, acompañado por Guido Córdoba y Luciano Agustín Díaz como asistentes, mientras que Diego Saúl Novelli será el cuarto árbitro. El conjunto marplatense deberá revertir el 0-1 sufrido en la ida para meterse en la final, sabiendo que cuenta con ventaja deportiva.

Por su parte, Kimberley recibirá a Deportivo Rincón desde las 15, con arbitraje de Marcos Ignacio Liuzzi. La terna se completará con Malvina Luján Schiel como asistente 1, Cristian Thomas Pasquettin como asistente 2 y Lautaro Manuel Paletta como cuarto árbitro.

El equipo dirigido por Mariano Mignini buscará hacerse fuerte en Mar del Plata para avanzar en la Reválida del Federal A, luego del triunfo por 1-0 conseguido en el encuentro de ida en Neuquén.

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