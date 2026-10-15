Haas confirmó a Rafael Câmara como piloto para la temporada 2027 de la Fórmula 1. El brasileño, de 21 años, ocupará el lugar de Esteban Ocon y dará el salto a la máxima categoría después de destacarse en las divisiones formativas del automovilismo.

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Câmara atraviesa un gran presente y lidera el campeonato de Fórmula 2. Además, construyó una trayectoria destacada en las categorías inferiores: ganó la Fórmula Regional Europea en 2024 y la Fórmula 3 en 2025.

El piloto sudamericano firmó un contrato multianual con la escudería estadounidense y buscará continuar su ascenso en la categoría reina. Si consigue el título de Fórmula 2 en 2026, completará una secuencia consecutiva de campeonatos en tres categorías promocionales.

Con este anuncio, Haas confirmó el reemplazo de Ocon para 2027, mientras que la continuidad de Oliver Bearman en el otro asiento todavía deberá oficializarse.

The call has been answered. Welcome, Rafael Câmara ☎️🇧🇷 #HaasF1 #F1 https://t.co/g0ilNvGHMj — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2026

La llegada de Câmara también sumará un nuevo atractivo para el público sudamericano, que seguirá de cerca su desempeño y el de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

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