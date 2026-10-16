Estudiantes de La Plata y Flamengo no se sacaron diferencias en el estadio UNO y dejaron abierta la serie de semifinales de la Copa Libertadores. En un encuentro sin goles, el conjunto platense buscará la clasificación a la final la próxima semana, cuando visite al equipo brasileño en Río de Janeiro.

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El Pincha intentó hacerse fuerte como local, una condición en la que registra un dato destacado: no perdió en 30 de sus últimos 32 partidos en casa por fases finales de la Libertadores. Sin embargo, deberá buscar el resultado que necesita en el Maracaná para avanzar a la definición del certamen continental.

Uno de los momentos polémicos de la noche se produjo tras un codazo de Lucas Paquetá a Piovi. Los futbolistas de Estudiantes reclamaron la intervención del VAR, pero el árbitro no fue convocado a revisar la jugada y el mediocampista brasileño recibió una tarjeta amarilla.

Tras el encuentro, el entrenador del Pincha, Alexander Medina, cuestionó los arbitrajes y la organización del calendario. “Hay muchas situaciones que no están ayudando”, expresó en conferencia de prensa, y pidió que se contemple la participación de los equipos argentinos que alcanzan las semifinales internacionales.

Con el empate sin goles en La Plata, la clasificación a la final se definirá el próximo jueves en Brasil, donde Estudiantes buscará dar el golpe ante Flamengo y mantener vivo el sueño continental.

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