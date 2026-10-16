Quilmes de Mar del Plata sufrió una ajustada derrota por 79-78 ante River Plate, en un partido vibrante que se disputó hasta la última pelota. En el inicio de la temporada, el Cervecero no pudo hacerse fuerte en casa y el conjunto visitante se llevó un triunfo importante en una de las localías más exigentes de la competencia.

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El equipo marplatense tuvo un buen comienzo, con el dominio de Albertón en la zona pintada y el aporte de sus principales piezas ofensivas. Sin embargo, River se mantuvo en partido gracias al goleo del peruano Venegas y logró cerrar el primer cuarto arriba por 15-14.

La paridad continuó durante el segundo período, con Augusto Alonso como uno de los grandes protagonistas de Quilmes. El local encontró respuestas ofensivas y llegó al descanso igualado en 35. En el tercer cuarto, el desarrollo siguió siendo equilibrado y el Cervecero logró ingresar al último parcial con una ventaja de 57-55.

En el tramo decisivo, River encontró una diferencia a partir de los triples de Alejo Digón y llegó a sacar ocho puntos de ventaja. Quilmes reaccionó con un triple de Alonso y una gran volcada de Albertón, que devolvieron la incertidumbre al marcador.

En los últimos segundos, el Cervecero tuvo la oportunidad de pasar al frente, pero no pudo concretar su ataque. En la réplica, Venegas recibió una falta y convirtió sus dos tiros libres para sentenciar el encuentro a favor del Millonario.

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Pese a la derrota, Quilmes mostró competitividad hasta el final, en un partido que se resolvió por detalles y que tuvo a Alonso y Venegas como máximos anotadores, con 21 puntos cada uno.

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