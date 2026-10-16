La Liga Marplatense de Fútbol comenzará a definir a los clasificados a la próxima instancia del Torneo Clausura “Cacho Méndez”, Copa “Carlos de los Reyes”, con la disputa de los 16avos de final de Primera División A.

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La fecha, prevista inicialmente para el sábado, fue trasladada al domingo 18 de octubre por el Día de la Madre. Serán 12 partidos, todos desde las 11, en una jornada que marcará el inicio de los playoffs.

Los encuentros se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase anterior. En caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, el conjunto local avanzará por ventaja deportiva.

Por su parte, Atlético Mar del Plata, Kimberley, Independiente y Quilmes aguardan directamente en la segunda instancia del certamen.

La programación de los 16avos de final

Todos los partidos se disputarán desde las 11.

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Cancha de San Lorenzo: Cadetes vs. General Mitre.

Árbitros: Debrina, Luxen y Bravo.

Cadetes vs. General Mitre. Debrina, Luxen y Bravo. Cancha de River: River vs. Almagro Florida.

Árbitros: Cajal, G. Martínez y Rúa.

River vs. Almagro Florida. Cajal, G. Martínez y Rúa. Cancha de General Urquiza: Racing vs. Colegiales.

Árbitros: Miranda, Baquero y Costanzo.

Racing vs. Colegiales. Miranda, Baquero y Costanzo. Cancha de Nación: San José vs. Unión.

Árbitros: Millas, Iza y Foschi.

San José vs. Unión. Millas, Iza y Foschi. Cancha de Deportivo Norte: Deportivo Norte vs. Nación.

Árbitros: Mella, Núñez y Montero.

Deportivo Norte vs. Nación. Mella, Núñez y Montero. Cancha de Banfield: Banfield vs. Libertad.

Árbitros: Cingolani, Ghiglione y Spognardi.

Banfield vs. Libertad. Cingolani, Ghiglione y Spognardi. Cancha de Independiente: El Cañón vs. Chapadmalal.

Árbitros: Contreras, Correa y Zagaglia.

El Cañón vs. Chapadmalal. Contreras, Correa y Zagaglia. Cancha de Once Unidos: Once Unidos vs. Al Ver Verás.

Árbitros: Patetta, López y Oliver.

Once Unidos vs. Al Ver Verás. Patetta, López y Oliver. Cancha de Argentinos del Sud: Argentinos del Sud vs. San Isidro.

Árbitros: Nuesch, Arrendazzi y García.

Argentinos del Sud vs. San Isidro. Nuesch, Arrendazzi y García. Cancha de Círculo Deportivo: Círculo Deportivo vs. San Lorenzo.

Árbitros: Mustafá, Chávez y Ferreyra.

Círculo Deportivo vs. San Lorenzo. Mustafá, Chávez y Ferreyra. Cancha de Boca: Boca vs. Alvarado.

Árbitros: Abboud, Scuffi y S. Ruíz Díaz.

Boca vs. Alvarado. Abboud, Scuffi y S. Ruíz Díaz. Cancha de Talleres: Talleres vs. General Urquiza.

Árbitros: Llona, Romero y Brizuela.

Con los 12 cruces en marcha, el fútbol marplatense comenzará a transitar la etapa decisiva del Clausura, en busca de los equipos que avanzarán a los octavos de final.

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