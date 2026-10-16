La natación argentina tuvo una destacada actuación en Brasil de la mano de Romina Romero, quien conquistó dos medallas de oro en el Troféu Chico Piscina 2026, una competencia que reúne a jóvenes nadadores y se desarrolla en la ciudad de Mococa.

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La representante del club Natación Power Swim de San Martín, nacida en 2012, se impuso en los 50 metros libre infantiles con un tiempo de 27.43 segundos. Además, se quedó con el primer puesto en los 100 metros mariposa, tras registrar 1:04.78 en las series preliminares y mejorar su marca hasta 1:04.13 en la final.

Romina Romero 🇦🇷 de Natación Power Swim se consagró 🥇 en los 50m libre 🏊‍♂️ categoría infantil en Troféu Chico Piscina 🇧🇷 con una marca de 27.43. #Natación https://t.co/5dSGF14F66 — Identidad Deportiva (@idendeportiva) October 14, 2026

De esta manera, Romero completó un doblete dorado y se destacó entre los representantes nacionales en el certamen brasileño.

Por su parte, José Ignacio Vázquez también subió al podio al conseguir la medalla de bronce en los 100 metros mariposa juveniles, sumando otra alegría para la delegación argentina en Mococa.

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