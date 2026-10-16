Romina Romero brilló en Brasil y ganó dos medallas de oro
La nadadora argentina se consagró en los 50 metros libre y los 100 metros mariposa infantiles en el Troféu Chico Piscina 2026, que se disputa en Mococa. Además, José Ignacio Vázquez obtuvo la medalla de bronce en los 100 metros mariposa juveniles.
La natación argentina tuvo una destacada actuación en Brasil de la mano de Romina Romero, quien conquistó dos medallas de oro en el Troféu Chico Piscina 2026, una competencia que reúne a jóvenes nadadores y se desarrolla en la ciudad de Mococa.
La representante del club Natación Power Swim de San Martín, nacida en 2012, se impuso en los 50 metros libre infantiles con un tiempo de 27.43 segundos. Además, se quedó con el primer puesto en los 100 metros mariposa, tras registrar 1:04.78 en las series preliminares y mejorar su marca hasta 1:04.13 en la final.
De esta manera, Romero completó un doblete dorado y se destacó entre los representantes nacionales en el certamen brasileño.
Por su parte, José Ignacio Vázquez también subió al podio al conseguir la medalla de bronce en los 100 metros mariposa juveniles, sumando otra alegría para la delegación argentina en Mococa.