La Selección argentina confirmó los días y las sedes de sus dos amistosos de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires, mientras que el martes 17 enfrentará a Costa Rica en Córdoba.

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El primer encuentro será ante Uruguay, en un escenario de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien trascendió la posibilidad de que se dispute en La Bombonera, el estadio todavía no fue confirmado oficialmente.

Cuatro días después, la Albiceleste cerrará la fecha FIFA frente a Costa Rica, en Córdoba, en lo que será una nueva oportunidad para continuar con la preparación del seleccionado.

Estos compromisos marcarán el inicio de una nueva etapa para el seleccionado, que afrontará sus primeros partidos tras el emotivo adiós de Messi ante el público argentino en el estadio Monumental.

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