El arquero marplatense Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas hoy tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante el partido en el que Chelsea venció por 2-0 a Everton, por la séptima fecha de la Premier League. El guardameta argentino fue atendido durante varios minutos sobre el césped, retirado en camilla e inmediatamente trasladado a un hospital para realizarle estudios médicos.

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El incidente ocurrió en el segundo tiempo, en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool, cuando Martínez salió a despejar un centro y chocó de frente con el defensor de Everton Jarrad Branthwaite. Ambos jugadores quedaron tendidos en el campo, pero el arquero argentino necesitó una atención médica más prolongada.

Los profesionales que ingresaron al campo lo asistieron durante aproximadamente ocho minutos. Luego, le colocaron oxígeno y lo inmovilizaron para retirarlo en camilla. Durante el traslado, Martínez movió los brazos e hizo un gesto con el pulgar, una señal que transmitió cierta tranquilidad en medio de la preocupación.

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Ante la imposibilidad de que Martínez continuara, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, dispuso el ingreso del belga Mike Penders, quien hizo su debut en la Premier League.

El conjunto londinense se impuso por 2-0 gracias a dos goles de Pedro Neto, uno al comienzo del segundo tiempo y otro sobre el final del encuentro. Sin embargo, la victoria quedó marcada por el episodio que protagonizó el arquero de la Selección Argentina.

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Tras el choque, Martínez fue trasladado a un centro médico para someterse a una evaluación más detallada. Por el momento, el golpe motivó preocupación por su estado de salud y se aguardaban precisiones sobre su evolución.

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