Emiliano “Dibu” Martínez fue operado con éxito de una fractura de mandíbula, luego del golpe que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton por la séptima fecha de la Premier League. El club inglés confirmó la intervención y le deseó una pronta recuperación.

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El arquero se lesionó a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando salió a despejar un centro y chocó de frente con el defensor Jarrad Branthwaite. Tras varios minutos de asistencia médica, fue retirado en camilla y reemplazado por el belga Mike Penders.

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“Los estudios confirmaron una fractura de mandíbula que requería cirugía”, informó Chelsea en un comunicado. La institución también aseguró que acompañará al futbolista durante su recuperación.

Por su parte, Mandinha Martínez, esposa del arquero de la Selección argentina, transmitió tranquilidad a través de las redes sociales. “Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre”, escribió.

El equipo londinense ganó 2-0, con un gol de Pedro Neto a los 90 minutos, y quedó en el cuarto puesto de la Premier League. Por el momento, no se informó cuánto tiempo demandará la recuperación del arquero.

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Fuente: TN

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