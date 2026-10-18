Alvarado empató sin goles ante Cipolletti en el José María Minella y se quedó sin la posibilidad de disputar la final del Federal A en busca del ascenso directo a la segunda categoría. Un partido donde el “torito” tuvo muchas imprecisiones a la hora de atacar, provocaron que logre superar en el global al conjunto rionegrino y lo obliga a ganar la “Tercera Fase” del torneo para conseguir el segundo ascenso.

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En un primer tiempo con mucha intensidad, el “torito” paró un equipo más ofensivo a comparación del partido de ida, pero no logró imponerse en el marcador. Por su parte, el conjunto visitante, no concretó sus pocas chances de gol y el partido se fue sin goles al entretiempo.

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A los 30' del segundo tiempo, el arquero del “Albinegro”, Facundo Crespo, se lució con dos atajadas seguidas que le permitieron mantener el arco en cero.

Lo cierto es que a pesar de no lograr clasificar a la final, Alvarado sigue con chances de luchar por el segundo ascenso a la primera nacional. Disputará los octavos de final “Tercera Fase” de la reválida frente a Sportivo Las Parejas y contará con ventaja deportiva durante toda la fase.

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