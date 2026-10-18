Alvarado enfrentará este domingo a Cipolletti desde las 15.30 en el estadio José María Minella, por el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Federal A 2026. El conjunto marplatense buscará dar vuelta la serie ante su público y conseguir un lugar en la final por el primer ascenso a la Primera Nacional.

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El partido será clave para Alvarado que buscará llegar a la final del torneo. En el partido de ida, disputado en el estadio La Visera de Cemento, Cipolletti se impuso 1 a 0 y llega a Mar del Plata con ventaja en el resultado global.

De esta manera, Alvarado necesitará ganar para revertir la serie y avanzar a la final. El conjunto marplatense cuenta con ventaja deportiva por su ubicación en la etapa anterior, por lo que una victoria por cualquier diferencia le permitirá clasificarse. Cipolletti en cambio, avanzará si gana o empata.

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Sin embargo, el “Torito” tendrá bajas importantes para el encuentro decisivo. Facundo Centurión y Germán Sosa fueron expulsados en el partido de ida y no podrán estar presentes en la revancha, a ellos se suma Matías Mansilla, quien se encuentra lesionado y tampoco estará a disposición del entrenador. Por su parte, Cipolletti tampoco contará con Federico Acevedo, expulsado en el primer partido de la serie. El conjunto rionegrino intentará sostener la ventaja obtenida como local para quedarse con el pase a la definición por el ascenso.

En cuanto al arbitraje, el Consejo Federal designó a Gustavo Federico Benites como juez principal. Estará acompañado por Guido Córdoba como asistente número uno, Luciano Agustín Díaz como segundo asistente y Diego Saúl Novelli como cuarto árbitro.

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El encuentro se disputará en simultáneo con la otra semifinal, en la que San Martín de Formosa recibirá a Olimpo de Bahía Blanca. En el partido de ida, ambos equipos igualaron 1 a 1, por lo que la serie también permanece abierta.

Con el apoyo de su gente en el José María Minella, Alvarado buscará revertir el resultado y dar un paso más hacia el objetivo del ascenso. El domingo tendrá una oportunidad decisiva para meterse en la final del Federal A y mantener viva la ilusión de regresar a la Primera Nacional.

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