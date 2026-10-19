El Torneo Federal A entra en una etapa decisiva y los equipos de Mar del Plata ya conocen el camino que deberán recorrer para seguir en la pelea por el ascenso. Alvarado y Kimberley afrontarán la tercera etapa de la Reválida, una instancia que se disputará a doble partido y que otorgará siete lugares en la siguiente fase.

Ads

El conjunto dirigido por Pablo Martel se medirá con Sportivo Atlético Club de Las Parejas, mientras que Kimberley tendrá como rival a Deportivo Argentino de Monte Maíz. Ambos equipos marplatenses buscarán superar esta instancia para continuar en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Los encuentros de ida se jugarán el domingo 25 de octubre y las revanchas están previstas para el 1° de noviembre. La localía en el primer partido corresponderá a los equipos ubicados entre los puestos 8 y 14 de la tabla general, mientras que los mejor posicionados definirán sus series en casa.

En caso de igualdad en puntos y diferencia de goles al término de los dos partidos, avanzarán los equipos que hayan terminado mejor ubicados en la tabla general, sin necesidad de recurrir a una definición por penales. Los siete ganadores accederán a la cuarta etapa de la Reválida.

Los cruces de la tercera etapa de la Reválida

Alvarado (Mar del Plata) vs. Sportivo Atlético Club (Las Parejas).

vs. Sportivo Atlético Club (Las Parejas). Olimpo (Bahía Blanca) vs. Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay).

Gimnasia (Chivilcoy) vs. Boca Unidos (Corrientes).

Sol de América (Formosa) vs. Juventud Antoniana (Salta).

Atenas (Río Cuarto) vs. Sarmiento (La Banda).

Douglas Haig (Pergamino) vs. Villa Mitre (Bahía Blanca).

Kimberley (Mar del Plata) vs. Deportivo Argentino (Monte Maíz).

La final por el primer ascenso

En paralelo, San Martín de Formosa y Cipolletti disputarán la final de la Fase Campeonato, que definirá al primer equipo ascendido a la Primera Nacional para la temporada 2027.

Ads

El encuentro se jugará el domingo 25 de octubre, en estadio neutral, a partido único. En caso de empate durante los 90 minutos, el ascenso se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

El equipo que no consiga imponerse en esa final tendrá una nueva oportunidad, ya que se incorporará a la cuarta etapa de la Reválida para continuar en la lucha por el segundo ascenso.

Ads