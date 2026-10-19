El mediocampista había sufrido un desgarro grado 2 en el isquiotibial de la pierna derecha el pasado 9 de octubre, durante el encuentro ante Instituto en Córdoba, donde apenas pudo disputar 15 minutos tras ingresar en el segundo tiempo.

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Diez días después, Paredes completó la práctica junto a sus compañeros e hizo fútbol sin inconvenientes, un avance que alimenta las expectativas de cara al compromiso decisivo. Pese a sus ganas de estar desde el inicio, el capitán podría comenzar en el banco de suplentes para evitar riesgos pensando en los próximos partidos.

La determinación se tomará este martes, en la previa del encuentro ante Vasco da Gama, en el estadio Maracaná. Además, Boca también tendrá disponibles a Sebastián Villa y Alan Velasco para la revancha.

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