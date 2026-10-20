La Selección argentina femenina Sub 17 va por su primera victoria en el Mundial
Argentina se enfrentará desde las 12 a Nueva Zelanda, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Marruecos. Tras caer 2-1 ante Alemania en el debut, buscará sumar sus primeros puntos.
El equipo dirigido por Christian Meloni intentará recuperarse luego de un encuentro en el que comenzó en ventaja con un gol de Mercedes Diz, pero no logró sostener el resultado.
Nueva Zelanda también llega tras una derrota: perdió 4-0 frente a Marruecos, el seleccionado anfitrión. Por eso, el cruce será importante para ambos equipos en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia.
El partido se disputará en el Complejo Mohammed VI y contará con el arbitraje de la estadounidense Natalie Simon. La transmisión estará a cargo de DSports y TV Pública.
El camino de Argentina en el Mundial
El seleccionado nacional disputa por primera vez una Copa Mundial femenina Sub 17, tras clasificarse al finalizar segundo en el Sudamericano de la categoría, disputado en Paraguay.
Luego del encuentro ante Nueva Zelanda, Argentina cerrará su participación en la fase de grupos el viernes 23 de octubre, cuando enfrente a Marruecos desde las 14. El objetivo será sumar para mantenerse en carrera por la clasificación a la siguiente instancia.
Terna arbitral
Árbitra: Natalie Simon.
Asistente 1: Katarzyna Wasiak.
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Asistente 2: Kali Smith.
Cuarta árbitra: Carly Marissa Shaw-MacLaren.