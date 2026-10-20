La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina Sub 18 de futsal para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se desarrollarán en Senegal entre el 2 y el 12 de noviembre.

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El plantel, integrado por 10 jugadores y dirigido por Mariano Gómez, viajará el próximo 27 de octubre para comenzar la preparación de cara al certamen internacional.

Argentina integrará el Grupo A junto al seleccionado anfitrión, Panamá y Afganistán. El debut será el 2 de noviembre ante Senegal, mientras que el 4 se medirá con Afganistán y el 7 cerrará la fase de grupos frente a Panamá.

Con la nómina definida, el conjunto albiceleste se prepara para representar al país en una nueva edición de la competencia olímpica juvenil.

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