Unión de Mar del Plata tendrá una nueva oportunidad para festejar en la Liga Argentina de Básquet. Este martes, desde las 21.45, recibirá a Central Entrerriano de Gualeguaychú en el estadio José Martínez, con el objetivo de dejar atrás la caída frente a River Plate y comenzar a sumar en el certamen.

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En su última presentación, el conjunto marplatense perdió por 83-74 ante el Millonario, que logró revertir una desventaja de 16 puntos y completó su gira por la ciudad con dos victorias. Unión tuvo un gran comienzo y llegó a establecer una diferencia de 38-22 durante el segundo cuarto, pero no pudo sostener el ritmo y la efectividad ante la reacción de su rival.

La principal figura del equipo local fue Juan Esteban De la Fuente, autor de 33 puntos, ocho triples, cinco rebotes y cuatro asistencias. Su destacada actuación mantuvo a Unión en partido hasta los últimos minutos, cuando el conjunto visitante encontró respuestas ofensivas para cerrar el encuentro.

El equipo de Juan Ramón Aquino también contó con aportes de Erik Kibi, Joaquín Cabrera y Patricio Piñero, aunque deberá mejorar la regularidad a lo largo de los cuatro períodos para evitar que se repita lo sucedido ante River. Pese a haber quedado a un punto de distancia en el último cuarto, Unión no logró sostener la remontada y terminó cediendo en el cierre.

Un rival que también busca su primera victoria

Del otro lado estará Central Entrerriano, que llegará a Mar del Plata con la misma necesidad de sumar su primer triunfo en la competencia. El conjunto de Gualeguaychú cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 79-75 y posteriormente perdió frente a Quilmes por 93-74.

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De esta manera, el encuentro representa una oportunidad importante para ambos equipos, que buscarán dejar atrás el comienzo adverso y ganar confianza de cara a los próximos compromisos.

Unión intentará aprovechar la localía y recuperar las buenas sensaciones que mostró durante varios pasajes del partido ante River. La cita será este martes a las 21.45, en el estadio José Martínez, donde el conjunto marplatense irá por su primera alegría en la temporada de la Liga Argentina.

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