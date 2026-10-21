Unión de Mar del Plata sumó su primera victoria en la Liga Argentina de Básquet 2026/2027 al derrotar por 71 a 53 a Central Entrerriano de Gualeguaychú, en condición de local. El equipo dirigido por Juan Ramón Aquino mostró solidez durante gran parte del encuentro y construyó una diferencia que le permitió manejar el resultado hasta el final.

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El Celeste marcó el ritmo desde el inicio y cerró el primer cuarto arriba por 20 a 10. En el segundo período amplió la ventaja con un parcial de 8-0 y llegó a estar 21 puntos por delante. Si bien la visita intentó reaccionar con los triples de Manuel Gómez, Unión se fue al descanso con una diferencia favorable de 43 a 26.

En la segunda mitad, el conjunto marplatense mantuvo el control del juego y llegó al último cuarto con una ventaja de 17 puntos. Aunque Central Entrerriano buscó achicar la distancia, no consiguió poner en riesgo el triunfo del local, que terminó imponiéndose por 71 a 53.

De la Fuente fue el máximo anotador de Unión, con 17 puntos y ocho rebotes. También se destacó Eric Kibi, quien terminó con ocho unidades y 11 rebotes, mientras que Joaquín Cabrera y Patricio Piñero contribuyeron al funcionamiento ofensivo del equipo. En la visita, Fausto Moussa fue el goleador con 15 puntos.

Tras este resultado, Unión comenzará una gira de dos partidos fuera de Mar del Plata el próximo martes, cuando visite a Centenario de Venado Tuerto. Luego, el equipo de Aquino continuará su recorrido en condición de visitante.

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