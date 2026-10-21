1 min de lectura
Marcos Rojo quedó habilitado para jugar la semifinal ante Flamengo
El TAS falló a favor de Estudiantes y el defensor podrá disputar la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores en Brasil. El exjugador de Boca no pudo estar presente en el encuentro de ida.
Estudiantes de La Plata recibió una noticia importante en la previa de la revancha frente a Flamengo: Marcos Rojo quedó habilitado para jugar tras una resolución favorable del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).
La decisión llegó este miércoles, a poco más de 24 horas del partido que se disputará en el estadio Maracaná, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. De esta manera, el entrenador del Pincha podrá contar con el defensor para el compromiso decisivo en Brasil.
Rojo no pudo estar presente en el partido de ida y ahora quedó a disposición del cuerpo técnico, que deberá definir si será titular en la revancha o si comenzará el encuentro desde el banco de suplentes.