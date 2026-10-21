Argentina se consagró bicampeona panamericana de tenis de mesa
La Selección masculina venció a Brasil por 3-2 en la final disputada en Lima y volvió a quedarse con el título por equipos. Santiago Lorenzo consiguió el punto decisivo, mientras que Horacio Cifuentes y Francisco Sanchi también fueron protagonistas de la consagración.
El tenis de mesa argentino volvió a celebrar en lo más alto del continente. El seleccionado masculino derrotó por 3-2 a Brasil y se consagró bicampeón panamericano por equipos en Lima, Perú, tras imponerse en una final que se definió en el último encuentro.
La definición tuvo a Horacio Cifuentes como una de las figuras, con dos victorias que resultaron fundamentales para mantener a la Argentina en carrera. Finalmente, Santiago Lorenzo se encargó de cerrar la serie al vencer por 3-2 a Iizuka en el partido decisivo y asegurar el título para el conjunto nacional.
El equipo campeón estuvo integrado por Santiago Lorenzo, Horacio Cifuentes, Martín Bentancor y Francisco Sanchi, quienes formaron parte de una nueva conquista para el deporte argentino.
Con este resultado, la Selección masculina reafirmó su protagonismo en el tenis de mesa continental y celebró un nuevo título panamericano tras una final de máxima exigencia frente a Brasil.