La promoción volverá al fútbol argentino en 2027, después de 15 años, tras la decisión tomada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la reunión de su Comité Ejecutivo. El nuevo formato alcanzará exclusivamente a las categorías del Ascenso y dejará afuera a la Primera División.

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En la Primera Nacional se mantendrán los dos descensos directos por zona, por lo que cuatro equipos perderán la categoría de manera automática. Además, los clubes que finalicen en el puesto 16 deberán disputar una promoción para intentar conservar su lugar en la segunda división.

El sistema tendrá una particularidad según la afiliación de cada equipo. Los clubes directamente afiliados a la AFA se enfrentarán a un representante de la Primera B Metropolitana, mientras que los indirectamente afiliados deberán jugar contra un equipo del Federal A.

De esta manera, la Primera Nacional podría registrar hasta seis descensos en una misma temporada: cuatro directos y dos mediante las promociones. El objetivo del sistema es mantener la cantidad de participantes de la categoría, que continuará con 38 equipos.

¿Cuántos equipos ascenderán a la Primera Nacional?

El nuevo esquema también tendrá consecuencias para las categorías inferiores. El Federal A contará con dos ascensos directos a la Primera Nacional y, además, tendrá la posibilidad de sumar un tercero a través de la promoción contra un equipo de la segunda división.

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En ese escenario, hasta tres equipos del Federal A podrían ascender a la Primera Nacional durante la temporada 2027, aunque el tercer lugar dependerá del resultado de la serie de promoción.

El regreso de este sistema volverá a poner en juego la permanencia y el ascenso en cruces directos entre clubes de distintas categorías, una modalidad que supo formar parte del fútbol argentino y que ahora volverá a implementarse en el Ascenso.

En ambas categorías, los dos últimos equipos descenderán directamente, mientras que el club que finalice inmediatamente por encima de ellos deberá disputar una promoción para intentar evitar la pérdida de la categoría.

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Así, el fútbol de Ascenso volverá a contar con series decisivas entre equipos de distintas divisiones, en las que estará en juego tanto la posibilidad de subir como la de mantenerse en una categoría.

La Primera División seguirá sin promociones

El regreso del sistema no modificará el formato de la Liga Profesional. La Primera División quedará excluida de esta medida, que comenzará a aplicarse desde la Primera Nacional hacia abajo a partir de la temporada 2027.

Con esta decisión, la AFA recuperará una modalidad que tuvo antecedentes recordados en el fútbol argentino y que volverá a poner en juego la permanencia y los ascensos a través de cruces directos.