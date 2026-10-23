La delegación argentina se despidió antes de emprender su viaje a Senegal para participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, una cita que reunirá a jóvenes promesas del deporte internacional entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.

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El equipo nacional estará compuesto por 42 deportistas que representarán al país en 16 disciplinas, con Cecilia Dieleke y Benjamín Fernández de Landa como abanderados. Ambos tendrán la responsabilidad de llevar la bandera argentina en una competencia que contará con la presencia de aproximadamente 2.700 atletas de todo el mundo, de entre 15 y 18 años.

La delegación argentina competirá en disciplinas como atletismo, natación, gimnasia artística, futsal, rugby 7, básquet 3x3, ciclismo, esgrima, judo, skateboarding, tenis de mesa, vela, vóley de playa, ecuestre, remo costero y wushu.

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud tendrá un valor histórico, ya que será la primera vez que el evento se dispute en África. Las competencias se desarrollarán en distintas sedes de Senegal y reunirán a representantes de numerosos países.

Para los atletas argentinos, la participación significará una oportunidad de medirse con deportistas de su generación en el máximo escenario olímpico juvenil, sumar experiencia internacional y representar al país en una competencia que combina deporte, intercambio cultural y formación.

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