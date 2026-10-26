Los equipos de Mar del Plata tuvieron resultados opuestos en una nueva jornada de la Liga Femenina de Básquet. Quilmes consiguió una victoria ante Vélez por 70-54, mientras que Peñarol perdió frente a Boca Juniors por 76-47, en el Polideportivo Islas Malvinas.

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El Cervecero construyó su triunfo de manera progresiva, en un encuentro que se mantuvo parejo durante la primera mitad. Tras llegar al descanso con una ventaja de 29-25, el equipo dirigido por Di Benedetto marcó diferencias en el tercer cuarto con un parcial de 10-2 y cerró ese período arriba por 52-40. En los últimos diez minutos, sostuvo el control del juego hasta sellar la victoria.

Micaela Sancisi fue la figura de Quilmes, con 15 puntos y cuatro asistencias. Merino Parra aportó 14 unidades, mientras que en Vélez se destacó Matilde Campo, con 15 puntos y 12 rebotes.

Por su parte, Peñarol no pudo ante Boca, que dominó el partido durante los 40 minutos y extendió su invicto en la competencia. El conjunto visitante amplió la diferencia a lo largo del encuentro hasta quedarse con el triunfo por 29 puntos.

En el Milrayitas, Tamara Dell'Olio fue la máxima anotadora, con 11 puntos y cuatro rebotes. En Boca, Candela Gentinetta y Virginia Peralta aportaron 14 unidades cada una, y Gentinetta completó su actuación con 10 rebotes.

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De cara a sus próximos compromisos, Peñarol visitará a Biguá en Neuquén. Quilmes, por su parte, buscará darle continuidad a la victoria conseguida ante Vélez, cuando visite a Union Bahia.

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