La entrega del Balón de Oro 2026 tendrá lugar este lunes en el London Palladium, en una ceremonia organizada por France Football que comenzará a las 17, hora argentina. Por primera vez en sus 70 ediciones, el evento se celebrará fuera de Francia.

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La presencia argentina estará representada por Lionel Messi y Lautaro Martínez, quienes integran la lista de 30 candidatos al máximo galardón individual del fútbol. Además, Emiliano “Dibu” Martínez aparece entre los nominados al trofeo Lev Yashin, que distingue al mejor arquero de la temporada.

Messi buscará ampliar su récord como máximo ganador del premio, con ocho distinciones obtenidas entre 2009 y 2023. En la nómina también figuran nombres destacados como Ousmane Dembélé, último ganador, Rodri, Kylian Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal y Erling Haaland.

La ceremonia volverá a poner en discusión el peso de los títulos colectivos en la elección individual. A lo largo de la historia, futbolistas como Zinedine Zidane, Ronaldo y Fabio Cannavaro ganaron el Balón de Oro en años en los que también conquistaron la Copa del Mundo. En otros casos, como los de Messi en 2010 y Luka Modrić en 2018, el reconocimiento llegó sin haber levantado el máximo trofeo internacional en esa temporada.

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