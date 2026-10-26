Quilmes, perdió este domingo por 88-80 frente a Ciclista Juninense, en el Coliseo del Boulevard, por una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet. El equipo local construyó la victoria a partir de una actuación regular, con la que logró marcar diferencias durante todo el encuentro.

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Ciclista encontró respuestas ofensivas desde el inicio y se quedó con los cuatro cuartos, una ventaja que le permitió manejar el desarrollo del partido. El conjunto dirigido por Leandro Genovese sostuvo el ritmo y administró la diferencia ante un Quilmes que intentó mantenerse en juego, pero no logró revertir el resultado.

Con el correr de los minutos, el equipo juninense mantuvo el control y llegó al cierre con una ventaja de ocho puntos para sellar el 88-80 definitivo.

De esta manera, el Cervecero no pudo sumar como visitante y buscará recuperarse en su próxima presentación que será mañana en el “Parque Angel Larrea” cuando visite a Pico Fc.

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