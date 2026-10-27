Aldosivi sigue con vida en la lucha por la permanencia en la Primera División del fútbol argentino. La derrota de Deportivo Riestra por 1-0 frente a Instituto, por la fecha 14 del Torneo Clausura, impidió que el Malevo asegurara su continuidad en la máxima categoría y dejó abierta la definición del segundo descenso.

Ads

El conjunto cordobés se impuso con un gol de Jeremías Lázaro y le dio una oportunidad más al Tiburón, que necesita descontar la diferencia en las últimas dos jornadas del campeonato. Actualmente, Riestra le lleva cuatro puntos de ventaja en la Tabla Anual, con seis unidades todavía en disputa.

La próxima fecha será determinante para las aspiraciones del equipo marplatense: Riestra visitará a Talleres, mientras que Aldosivi enfrentará a Racing. El Tiburón deberá conseguir un resultado favorable y esperar que su rival directo deje puntos en el camino para llegar con posibilidades a la última jornada.

Con Estudiantes de Río Cuarto ya descendido por la tabla de promedios, la lucha por evitar el segundo descenso continúa abierta. Aldosivi necesita sumar y dependerá también de otros resultados para sostener la ilusión de permanecer en Primera.

Ads

Ads