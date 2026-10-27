Alvarado y Kimberley afrontarán este fin de semana los partidos de vuelta de sus respectivas series, con el objetivo de seguir en competencia en el Torneo Federal A.

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El Torito jugará el domingo a las 11.30 ante Sportivo Las Parejas en el estadio José María Minella, el encuentro se disputará en ese horario para evitar la superposición con el Superclásico entre Boca y River, previsto para las 15. Tras conseguir una victoria como visitante en el encuentro de ida, el conjunto marplatense intentará sellar la clasificación ante su gente. Además, contará con ventaja deportiva.

Por su parte, Kimberley recibirá el sábado a Argentino de Monte Maíz, en un encuentro cuyo horario todavía debe confirmarse. En la ida igualaron sin goles, por lo que el equipo dirigido por Mariano Mignini buscará aprovechar la localía y la ventaja deportiva para avanzar a la próxima instancia.

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