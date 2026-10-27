Kylian Mbappé le pidió disculpas al pueblo chino luego de la polémica generada por sus declaraciones sobre un meme que lo comparaba con el dictador Mao Zedong. El delantero del Real Madrid emitió un comunicado oficial en tres idiomas (chino, francés e inglés), en el que admite el error y expresa su arrepentimiento. “Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido”, escribió el futbolista francés.

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La polémica estalló en una entrevista, donde Mbappé contó que su meme favorito es en el que utilizan su cara con el cuerpo del dictador chino. “Lo utilizo con muchos amigos”, dijo el francés.

A pesar de no nombrarlo directamente, Mbappé se refería a Mao Zedong, una figura muy sensible para el país asiático, donde incluso burlarse por este tema puede ser un delito.

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Estas declaraciones provocaron que marcas como Mengniu, Dongpeng y Milkground rompieran sus contratos con el futbolista e, incluso, la televisión estatal CCTV suspenderá las transmisiones de LaLiga.

Fue por esto que Mbappé lanzó el siguiente comunicado: "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen en la que aparezco. Mi comentario fue desafortunado, y hoy entiendo que lastimó a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo".

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Por su parte, LaLiga de España también emitió un comunicado en el que lamentó "profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga".

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