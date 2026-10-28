Del 29 de octubre al 1 de noviembre se disputarán los Campeonatos Regionales de Clubes Sub 19 de hockey femenino, con Mar del Plata como una de las tres sedes bonaerenses, junto con Bahía Blanca y Junín. La competencia contará con la participación de 13 clubes afiliados a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH).

Ads

En Bahía Blanca se jugarán los Regionales A y C. Unión del Sur, Mar del Plata Club y Trinity competirán en la categoría A, mientras que Once Unidos será el representante de la ciudad en el C. Por su parte, Universitario participará en el Regional B, que tendrá lugar en Junín.

Mar del Plata recibirá los torneos D, E y F. En el Regional D estarán Del Valle de Necochea, Biguá, Comercial, Polideportivo Villa Gesell y Talleres. En la categoría E competirán Unión del Sur B y Náutico, mientras que IDRA B y CET-Pinamar participarán en el F.

Los encuentros en la ciudad se disputarán en el Estadio Panamericano y en las canchas 1 y 2 del Centro Municipal de Hockey, que recibirán a los equipos durante las cuatro jornadas de competencia.

Sporting y Banco Provincia jugarán el Argentino de Clubes

En paralelo, Sporting y Banco Provincia representarán a Mar del Plata en el Campeonato Argentino de Clubes Sub 19 B, que se desarrollará en Rosario del 29 de octubre al 1 de noviembre.

Ads

Ambos equipos integrarán la Zona B junto con Banco Mendoza y Monte Hermoso. El jueves 29, Sporting enfrentará a Banco Mendoza y Banco Provincia jugará ante Monte Hermoso, en ambos casos desde las 14.

El viernes 30, Sporting se medirá con Monte Hermoso a las 10.40, mientras que Banco Provincia hará lo propio frente a Banco Mendoza, en el mismo horario. Ese día, a las 19, se disputará el cruce entre los dos representantes marplatenses.

Ads