La llegada del papa León XIV obligó a modificar el cronograma del fútbol argentino debido a cuestiones de seguridad. La APreViDe no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre, mientras que el Comité de Seguridad de CABA tampoco tendrá actividad hasta el martes 10 inclusive.

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En la Liga Profesional, este jueves se conocerá el cronograma definitivo durante la reunión del Comité. La última fecha del Torneo Clausura se jugará entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.

Por su parte, en la Primera Nacional, la final por el primer ascenso y el inicio del Reducido se postergarán una semana y se disputarán el 14 y 15 de noviembre, respectivamente.

Además, la final por el segundo ascenso a la Primera División quedó programada para el 19 de diciembre.

En Mar del Plata, Aldosivi recibirá a River el jueves 5 de noviembre a las 15 en el estadio José María Minella, con público visitante.

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