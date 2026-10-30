Aldosivi afrontará este viernes otro partido decisivo para su futuro en la máxima categoría del fútbol argentino. Desde las 21:15, el conjunto marplatense visitará a Racing en el estadio Presidente Perón, por la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura, con la obligación de sumar para mantener viva la esperanza de permanecer en Primera División.

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El equipo dirigido por Javier Sanguinetti llega tras conseguir una victoria fundamental por 1-0 ante Belgrano en el estadio José María Minella. Ese resultado le permitió continuar con la pelea, aunque el margen de error es cada vez menor: una derrota frente a la Academia significará el descenso a la Primera Nacional.

El encuentro se disputará en Avellaneda y será una de las últimas oportunidades del Tiburón para evitar la pérdida de la categoría. Por eso, el resultado tendrá un impacto directo en las aspiraciones del conjunto marplatense de cara al cierre de la temporada.

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El triunfo ante Belgrano representó un alivio para Aldosivi, que necesitaba sumar de a tres para llegar con posibilidades a la recta final del campeonato. El equipo marplatense logró quedarse con los puntos y trasladó toda la presión al compromiso frente a Racing, sin embargo el desafío será complejo. El Tiburón deberá enfrentar a un rival que jugará en su estadio y buscará recuperarse de la derrota por 1-0 ante River Plate.

Aldosivi necesita sostener el rendimiento que mostró en su última presentación y aprovechar sus oportunidades para conseguir un resultado que le permita seguir dependiendo de sus posibilidades deportivas.

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Para el conjunto marplatense, los 90 minutos representarán mucho más que un partido de campeonato sino que serán una oportunidad determinante para intentar conservar su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

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