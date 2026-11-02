Deportivo Norte consiguió la clasificación a las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur tras igualar sin goles frente a Quilmes, en el estadio Carlos Horacio Miori. Con el triunfo por 1-0 obtenido en el encuentro de ida, el conjunto dirigido por Mauricio Di Martino se quedó con la serie y eliminó al otro representante marplatense.

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El partido tuvo un primer tiempo con situaciones para ambos equipos. Norte estuvo cerca de ampliar la ventaja y en el complemento, el Cervecero adelantó sus líneas y buscó el gol que le permitiera igualar el resultado global. Sin embargo, le costó generar oportunidades claras y no pudo quebrar la defensa local.

Racing de Olavarría, el próximo desafío

Con la clasificación asegurada, Deportivo Norte se medirá con Racing de Olavarría en las semifinales de la Región Pampeana Sur. El conjunto olavarriense avanzó tras eliminar a Estudiantes de Olavarría por un global de 3-2.

De esta manera, Norte continúa su camino en el Regional Amateur con el objetivo de seguir avanzando en el certamen y acercarse a la posibilidad de pelear por el ascenso.

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