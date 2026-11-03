La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, la última de la fase regular, que se disputará entre el jueves 5 y el domingo 8 de noviembre. La jornada definirá los últimos clasificados a los octavos de final y tendrá partidos determinantes para la tabla anual, que otorga plazas a las copas internacionales de 2027.

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En Mar del Plata,Aldosivi, recientemente descendido a la Primera Nacional, recibirá a River este jueves desde las 15 en el estadio José María Minella, con público visitante. El encuentro formará parte de la jornada inaugural de la última fecha del Torneo Clausura, que también tendrá el cruce entre Gimnasia La Plata y Belgrano, programado para las 19.15.

La programación estará condicionada por los operativos de seguridad vinculados a la visita del papa León XIV y por la necesidad de que varios encuentros se disputen en simultáneo para garantizar igualdad deportiva en las definiciones. Según explicó la Liga Profesional, se priorizaron los partidos que involucran la pelea por la tabla anual y los puestos de clasificación a los playoffs.

Uno de los principales focos estará el sábado, cuando Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central jugarán desde las 17.30. Boca recibirá a Defensa y Justicia, Argentinos será local ante Huracán y Rosario Central enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto. Los tres encuentros se disputarán en simultáneo por la definición de la tabla anual.

A raíz de un pedido realizado por la Seguridad de Córdoba, la Liga Profesional confirmó modificaciones en la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura. Instituto y Newell’s jugarán el sábado a las 22, en lugar del domingo a las 19.30, mientras que Central Córdoba y Lanús se enfrentarán el domingo a las 19.30, dos horas y media después del horario previsto originalmente.

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La programación completa de la fecha 16

Jueves 5 de noviembre

15.00: Aldosivi vs. River.

19.15: Gimnasia La Plata vs. Belgrano.

Viernes 6 de noviembre

15.00: Barracas Central vs. Racing.

19.00: San Lorenzo vs. Platense.

19.00: Independiente vs. Deportivo Riestra.

19.00: Unión vs. Vélez.

22.00: Tigre vs. Sarmiento.

22.00: Banfield vs. Atlético Tucumán.

Sábado 7 de noviembre

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15.00: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia.

15.00: Talleres vs. Estudiantes.

17.30: Argentinos Juniors vs. Huracán.

17.30: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto.

17.30: Boca vs. Defensa y Justicia.

22: Instituto vs. Newell’s.

Domingo 8 de noviembre

19.30: Central Córdoba vs. Lanús.

Con estos encuentros finalizará la fase regular del Torneo Clausura y quedarán definidos los equipos que avanzarán a los octavos de final, además de las posiciones finales de cara a la siguiente instancia.