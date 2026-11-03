El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, a los 30 años. El club confirmó su fallecimiento este martes 3 de noviembre, luego de que el futbolista sufriera un grave incidente durante el encuentro frente al FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España.

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El episodio ocurrió en los últimos minutos del partido, cuando el atacante fue a disputar una pelota dividida y chocó con el arquero rival, Jesús Owono. Como consecuencia del impacto, sufrió una parada cardiorrespiratoria y debió ser asistido de urgencia por los servicios médicos en el campo de juego.

Tras ser reanimado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en la unidad de cuidados intensivos. Durante la madrugada, el Tenerife había informado que su estado neurológico había empeorado. Finalmente, la institución confirmó su muerte a las 8 de la mañana de este martes.

El encuentro debió ser suspendido para permitir la atención médica del futbolista. La noticia generó una profunda conmoción entre sus compañeros, los hinchas y el ambiente del fútbol español.

La carrera de Jesús de Miguel

Nacido en Madrid en 1996, el delantero había llegado al CD Tenerife en 2025, después de vestir las camisetas de equipos como Unionistas de Salamanca y el CD Castellón. Durante la última temporada, fue parte del plantel que consiguió el ascenso a la Segunda División española.

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Tras confirmar el fallecimiento, el Tenerife expresó su profundo dolor y acompañó a los familiares y seres queridos del futbolista. Además, la familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto por su privacidad en este difícil momento.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

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