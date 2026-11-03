Solana Sierra comenzó su participación en el WTA 125 de Cali con una victoria en sets corridos. La marplatense, ubicada en el puesto 104 del ranking mundial, superó a la francesa Selena Janicijevic (322.ª) por 6-4 y 6-2, en una hora y 28 minutos de juego, y se metió entre las 16 mejores del torneo colombiano, que se disputa sobre polvo de ladrillo.

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La argentina supo resolver un partido exigente y terminó imponiendo su juego para sellar el triunfo en dos parciales. En los octavos de final, se enfrentará con la ganadora del cruce entre la eslovena Polona Hercog y la española Leyre Romero Gormaz, en busca de seguir avanzando en el cuadro principal.

La jornada también dejó una victoria para Luisina Giovannini, quien venció a la colombiana María Camila Torres Murcia por 6-3 y 6-0.

Además, este martes debutarán otras cuatro representantes nacionales: Nadia Podoroska se medirá con la mexicana Renata Zarazúa; Jazmín Ortenzi jugará ante la estadounidense Elizabeth Mandlik; Julia Riera enfrentará a la colombiana Valentina Mediorreal Arias, y Lourdes Carlé tendrá como rival a la griega Despina Papamichail.

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