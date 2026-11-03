Solana Sierra arrancó con el pie derecho en Cali y avanzó a octavos de final
La tenista marplatense derrotó a la francesa Selena Janicijevic por 6-4 y 6-2 en su debut en el WTA 125 de Cali, Colombia. Luisina Giovannini también ganó y otras cuatro argentinas se presentarán en el certamen.
Solana Sierra comenzó su participación en el WTA 125 de Cali con una victoria en sets corridos. La marplatense, ubicada en el puesto 104 del ranking mundial, superó a la francesa Selena Janicijevic (322.ª) por 6-4 y 6-2, en una hora y 28 minutos de juego, y se metió entre las 16 mejores del torneo colombiano, que se disputa sobre polvo de ladrillo.
La argentina supo resolver un partido exigente y terminó imponiendo su juego para sellar el triunfo en dos parciales. En los octavos de final, se enfrentará con la ganadora del cruce entre la eslovena Polona Hercog y la española Leyre Romero Gormaz, en busca de seguir avanzando en el cuadro principal.
La jornada también dejó una victoria para Luisina Giovannini, quien venció a la colombiana María Camila Torres Murcia por 6-3 y 6-0.
Además, este martes debutarán otras cuatro representantes nacionales: Nadia Podoroska se medirá con la mexicana Renata Zarazúa; Jazmín Ortenzi jugará ante la estadounidense Elizabeth Mandlik; Julia Riera enfrentará a la colombiana Valentina Mediorreal Arias, y Lourdes Carlé tendrá como rival a la griega Despina Papamichail.