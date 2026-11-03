El Club Atlético Unión de Mar del Plata anunció oficialmente la renuncia de Juan Ramón Aquino como entrenador del primer equipo de básquet, que actualmente compite en la Liga Argentina, segunda categoría del básquet nacional.

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La noticia fue comunicada por la institución a través de sus redes sociales. En el comunicado, el club agradeció el compromiso y la dedicación del entrenador durante sus años al frente del plantel profesional.

Desde la institución destacaron especialmente que Aquino haya priorizado el proyecto deportivo del club por encima de sus propios intereses profesionales.

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Tras la salida del entrenador, Unión confirmó que Bautista Mendiola asumirá la conducción técnica del equipo, dando inicio a una nueva etapa deportiva para el conjunto marplatense.

De esta manera, el club deberá afrontar la continuidad de la temporada con un cambio en el cuerpo técnico, mientras busca mantener sus objetivos deportivos en la Liga Argentina de Básquet.

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