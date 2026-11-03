La policía española abrió una investigación sobre la muerte del futbolista Jesús de Miguel, quien era delantero del club Tenerife, la cual se encuentra bajo supervisión judicial.

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El fallecimiento del jugador de 30 años, se produjo en el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, horas después de sufrir un fuerte impacto del arquero del club Andorra, Jesús Owono en los últimos minutos del partido que se disputó el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Según lo señalaron fuentes judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como lo es en este caso.

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En este sentido, el jefe de de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista, dado que el golpe lo recibió producto de una acción misma del juego, por lo que habrá que esperar lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

Según le explicó Sánchez-Jáuregui a la agencia local EFE, una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo son punibles, excepto si hubo una agresión de un jugador a otro en un momento del juego en el que se encuentre detenido.

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A su vez, el fiscal precisó que, debe de someterse a lo que señale el acta arbitral, y a lo que posteriormente dictamine el Comité de Disciplina Deportiva.

Explicó que habrá que esperar si este último considera que la jugada que desencadenó el fatal desenlace es considerada juego peligroso o muy peligroso, y además si comprende que el golpe del arquero Owono fue con intención de hacer daño o no.

En este sentido, explicó que si la familia del jugador fallecido no estuviese de acuerdo con las conclusiones del organismo, pueden proceder a presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte, lo que sí daría pie a una investigación. Aunque el fiscal remarcó que difícilmente el hecho pase de una calificación de homicidio por imprudencia menos grave.

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A su vez, detalló que se trataría de un homicidio no doloso, el cual es similar a lo que ocurriría, si como consecuencia de un empujón alguien cae y se golpea la nuca, en un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente.