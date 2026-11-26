La Justicia aumentó a $50 millones el monto de la caución que deberá pagar el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, cada vez que salga del país.

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La medida fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, que decidió subir más del 66% la garantía que el dirigente deportivo debe depositar en una cuenta judicial.

En su fallo, el magistrado apuntó a la “multiplicidad de destinos y periplos” por los que el mandamás del fútbol argentino pidió autorización para viajar al exterior, como también a la “onerosidad que tales viajes implican”.

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La resolución se da en el marco de la causa que investiga a “Chiqui” Tapia por la presunta retención de más de $19.000 millones de aportes previsionales e impuestos de la AFA, en la que se encuentra procesado.

Recientemente, Tapia viajó a Barranquilla, Colombia, para asistir a la final de la Copa Sudamericana en la que Boca Juniors se coronó campeón.

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Ahora tiene otros viajes programados, entre ellos la final de la Copa Libertadores en Montevideo y el sorteo del Mundial Femenino 2027 el 11 de diciembre en Río de Janeiro.

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