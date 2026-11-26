La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó hoy que fue víctima de un ciberataque que permitió a delincuentes informáticos acceder a información personal y comercial del organismo encargado de regular el fútbol a nivel mundial. La entidad trabaja junto a las autoridades policiales para investigar el incidente y determinar su alcance.

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Un grupo de hackers denominado Handsome Boy Hacking Club se atribuyó la responsabilidad del ataque y aseguró haber obtenido 12 GB de archivos.

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Según informó la BBC, los hackers difundieron la semana pasada capturas de pantalla de documentos internos de la federación y reivindicaron la intrusión a través de la red social X.

La FIFA confirmó el incidente y aseguró que el acceso no autorizado se limitó a una parte de sus datos. Todavía se desconoce cuántas personas resultaron afectadas, qué documentos quedaron comprometidos y cuándo se produjo el ataque.

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