Aldosivi recibirá hoy a River Plate a partir de las 15 en el estadio José María Minella, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá un significado especial para el conjunto marplatense, que llega tras confirmar su descenso a la Primera Nacional luego de caer 2-1 ante Racing en Avellaneda.

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El equipo dirigido por Javier Sanguinetti no pudo sostener la categoría y jugará la próxima temporada en la segunda división del fútbol argentino. La derrota frente a la Academia selló su destino cuando todavía restaba una fecha para finalizar la fase regular del campeonato.

En ese contexto, el Tiburón buscará cerrar su participación en Primera División ante uno de los equipos más convocantes del país. El partido contará con la presencia de ambas parcialidades, con público visitante habilitado en el estadio mundialista de Mar del Plata.

Por su parte, River llegará a la ciudad con el objetivo de sumar puntos para mejorar su posición de cara a los playoffs. El conjunto de Núñez ya aseguró su clasificación a los octavos de final y buscará terminar de la mejor manera la primera etapa del certamen. El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra, según la designación arbitral de la Liga Profesional de Fútbol. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

De esta manera, Aldosivi afrontará una jornada especial ante su público, en un partido que marcará el cierre de su etapa en la máxima categoría antes de comenzar a preparar su participación en la Primera Nacional.

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