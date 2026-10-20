Un día como hoy, hace 50 años, Diego Armando Maradona daba sus primeros pasos en Primera División y comenzaba a escribir una de las historias más extraordinarias del fútbol. El 20 de octubre de 1976, con apenas 15 años, debutó con la camiseta de Argentinos Juniors en un encuentro frente a Talleres de Córdoba, correspondiente a la octava fecha del Torneo Nacional.

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El entrenador Juan Carlos Montes decidió darle ingreso al comienzo del segundo tiempo, en reemplazo de Rubén Giacobetti. Aunque el conjunto de La Paternal cayó por 1-0, con un gol de Luis Antonio Ludueña, aquella tarde quedó grabada en la memoria del fútbol argentino.

En su primera intervención con la pelota, Maradona dejó una muestra de su talento al tirarle un caño a Juan Domingo Cabrera, defensor de Talleres. Aquel gesto técnico anticipó la habilidad y la personalidad que lo acompañarían durante toda su carrera.

Con el paso de los años, el Diez construyó una trayectoria que lo llevó por clubes como Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys. Además, alcanzó la consagración máxima con la Selección Argentina en el Mundial de México 1986, donde fue capitán y figura de un equipo que quedó en la historia.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras atravesaba el período de recuperación de una cirugía por un hematoma subdural en una casa de Tigre. Su fallecimiento dio lugar a una investigación para establecer si existieron responsabilidades por parte de los profesionales de la salud que estaban a cargo de su atención.

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El caso llegó nuevamente a los tribunales y, en octubre de 2026, se lleva adelante un segundo juicio oral contra los acusados por presunto homicidio simple con dolo eventual. En el marco del proceso, la fiscalía pidió penas de hasta 25 años de prisión para algunos de ellos, mientras continúa el desarrollo de las distintas instancias judiciales.

A 50 años de aquel primer paso en el fútbol grande, el debut de Maradona sigue siendo el punto de partida de una historia que trascendió las canchas.

Desde aquella tarde con Argentinos Juniors hasta convertirse en campeón del mundo, el Diez dejó una huella imborrable en el deporte argentino y en millones de hinchas alrededor del planeta. Su legado permanece vigente, incluso después de su muerte, como parte de una historia que el tiempo no logra borrar.

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